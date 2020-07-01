Явка с повинной: Кремль получил требуемые результаты

ИВЛ вместо КОИБов

Завершился заключительный день голосования по поправкам в Конституцию страны. Как сообщает ЦИК, явка по стране составила 65%. Поддерживают поправки, по предварительным данным обработки около 20% бюллетеней, более 70% проголосовавших. Это в точности совпадает с указаниями Кремля регионам на старте кампании — о которых писали СМИ, в частности «Открытые медиа»: результаты должны быть не хуже, чем на президентских выборах, то есть явка — в среднем 65%, а голосование за поправки — на уровне не ниже 70%.

Но многие регионы перевыполнили и этот план. Самый значительный результат поддержавших поправки был получен в республике Тыва — 98% при явке выше 90%. Политик Леонид Волков комментирует этот результат так: «Для достижения этого результата в республике, которая является одним из самых пострадавших от эпидемии регионов, видимо, догадались использовать аппараты ИВЛ вместо КОИБов. Подышал? «За».

Похожий результат показала и Чукотка, там «за» высказались около 80% респондентов. В Еврейской автономной области поддержали поправки около 77% избирателей.

Итоговые результаты по явке и голосованию за поправки в точности совпадают с указаниями Кремля регионам на старте кампании: результаты должны быть не хуже, чем на президентских выборах 2018 года

Большая часть явки пришлась на предыдущие дни, однако 1 июля, благодаря тому что день был официально объявлен выходным, его выбрали для своего волеизъявления многие публичные личности. Так, в финальный день голосования приехали на свои избирательные участки и лидеры страны. Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Причем последний открыто заявил, что он за поправки, и это передали все телеканалы — хотя прямая агитация официальными лицами запрещена базовым «Законом об основных гарантиях прав избирателей», и прежде на таком уровне она не звучала. Но независимые наблюдатели уже отмечали, что закон этому плебисциту не писан.

При этом, согласно данным оппозиционных активистов и политиков, реальная картина голосования далека от официальной. Так команда движения «Нет» выявила такие результаты по двум крупнейшим городам. Москва: 47,76% — ЗА; 52,24% — ПРОТИВ. Санкт-Петербург: 38,2% — ЗА; 61,8% — ПРОТИВ. Похожие данные показали и экзит-полы «Яблока».

Электронное голосование по поправкам было завершено за день до основного — 30 июня. Проходило оно в двух субъектах — Москве и Нижегородской области. Итоговая явка по электронному голосованию составила 93,02%. Всего было выдано 1 107 648 бюллетеней, из них принято 1 090 211. Подавляющее большинство проголосовало, разумеется, за поправки.

Политики и СМИ выявили много уязвимостей в этой системе. СМИ, в частности, написали, что еще с 2019 года (первый опыт интернет-голосования) сохранились технические возможности организаторов влиять на итоговый результат волеизъявления. Другие СМИ указывали, что при голосовании в интернете у многих участников сохранялась возможность оффлайн-голосования.

Несмотря на все эти проблемы, председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что «ЦИК России будет продолжать научно-исследовательскую работу по дистанционному электронному голосованию». Памфилова обещала: «Возьмем все лучшее из наработанного опыта».

Комментируя качество системы интернет-голосования, Сергей Собянин и другие представители городских властей называли обнаруженные уязвимости не столь критичными, а критиков системы называли провокаторами. В то же время мэр столицы с гордостью отметил, что хакеры так и не смогли взломать систему голосования.

Нарушения на всех этапах

По данным движения «Голос», в последний день голосования, как и в предыдущие, не прекращались попытки повлиять на его исход. Согласно карте нарушений, закон попирался на всех этапах волеизъявления. Например, питерская комиссия 16640 выдала избирателям больше бюллетеней, чем получила. Некоторым гражданам отказывали в праве голосовать — жительнице Томска, находившейся на карантине, отказали, объяснив, что нет средств защиты для членов комиссии. Одна из громких историй произошла в подмосковном Королеве — там 43 человека выяснили, что за них уже проголосовали. Подобные истории с голосованием без участия избирателей фиксировались и в других регионах.

На отдельных участках из-за явных злоупотреблений результаты были аннулированы. В частности, это произошло в московском районе Раменки.

В специальном заявлении активисты движения «Голос» написали: «Сами правила общероссийского голосования не позволяют выявить свободную волю народа: поправки принимаются одним «пакетом», не обеспечено равенство прав сторонников и противников поправок при агитации, государственные, муниципальные органы и даже избирательные комиссии занимаются агитацией за поправки. То, как проводится голосование, не соответствует ни российским конституционным, ни международным стандартам волеизъявления».

Политик Дмитрий Гудков по итогам выборов написал в своем Телеграме: «А теперь просто представьте себе, что за поправки на самом деле проголосовало большинство. Радостный обновленный президент выходит к народу, его качают на руках, поют «Боже, царя храни», пару раз роняют, но поднимают и обтряхивают… В общем, атмосфера всенародного праздника. А что Путин? Согнал в центр Москвы и Питера автозаки, понаставил «космонавтов» и спрятался обратно в бункер. Впрочем, кто помнит инаугурацию 12 года с зачищенной Москвой, не удивляется».

Протестное меньшинство

По всей стране 1 июля проходили акции протеста в разных формах. Так, в Москве группа активистов провела свою акцию прямо на Красной площади. Своими телами 8 человек выложили на брусчатке цифру 2036. Цифра в данном случае символизирует дату, до которой после «обнуления» президент Путин сможет оставаться во главе страны. Активисты были задержаны, однако из отделения полиция их отпустили без составления протоколов.

На Пушкинской площади проходили одиночные пикеты против поправок. На той же площади координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров призвал москвичей обсудить итоги голосования. В итоге многие активисты были задержаны.

Подобные небольшие акции проходили и в других городах — Новосибирске, Благовещенске, Воронеже, Ханты-Мансийске. Самый крупный «флэшмоб» граждан состоялся в Санкт-Петербурге. Там собрались около 100 человек. Обошлось без столкновений с полицией и массовых задержаний.

Разрыв между этими цифрами и страной становится слишком большим, и удержать страну под гипнозом этих цифр будет тяжело, пишет Григорий Юдин

Итоги выборов не отражают отношение граждан к конституционной реформе, пишет в своем посте в Facebook cоциолог Григорий Юдин. «Цифры, которые вы увидите завтра в конце этого безумного чаепития, не будут отражать наши с вами настроения и отношение к этой конституционной реформе. Однако разрыв между этими цифрами и страной становится слишком большим, и удержать страну под гипнозом этих цифр будет тяжело. Этот плебисцит только предвестник более важных событий». Юдин отметил, что это голосование стало своеобразной гонкой за цифры среди руководства разных регионов

«Уже неделю между чиновниками российских регионов идёт гонка за то, кто даст самые высокие показатели — уже сейчас очевидно, что официальные цифры явки намного превысят самые смелые прогнозы самых оптимистичных политологов, хотя эти прогнозы, если честно, ни на чём не были основаны».

Фото: Виктория Одиссонова/«Новая газета»