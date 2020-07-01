Обнуление на Неве

По данным на 29 июня почти полтора миллиона жителей Петербурга приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Северная столица стала лидером среди регионов по количеству проголосовавших. Но официальные цифры, по мнению членов самих же избирательных комиссий разного уровня, не отражают реальной ситуации. Да и рядовые петербуржцы публично отказываются подчиняться требованиям властей и пишут заявления о принуждении к голосованию, уже не скрывая своих имен и должностей.
Приказано открепиться
«Еще 11 июня на общем собрании коллектива директор нашего техникума сказал — все должны проголосовать не по месту жительства, а по месту работы, — рассказывает Екатерина Шашкова, преподаватель русского языка и литературы техникума «Приморский», кандидат филологических наук. — Еще нам было сказано, что если мы не придем голосовать куда надо, то можем осенью забирать трудовую книжку. Все преподаватели возмущались между собой, но молчали».
Но когда от преподавателей потребовали в обязательном порядке зарегистрироваться на сайте Госуслуг, Екатерина Шашкова открыто сказала, что не будет этого делать, а хочет голосовать по месту жительства. Накануне начала голосования ей позвонила завуч и сказала, что она «подставила» директора, отказавшись регистрироваться на Госуслугах, и что в следующем учебном году ей не дадут «часов».
«Спрашиваю — так вы меня увольняете? — рассказала преподаватель. — Нет, отвечает завуч, я просто не дам вам полную ставку».
Шашкова написала заявление и отправила его на адрес штаба петербургского отделения партии «Яблоко», который мониторит процесс голосования по поправкам и все нарушения.
Такие случаи среди бюджетников — массовое явление. Несколько дней назад сначала в социальных сетях, а потом в некоторых петербургских СМИ было опубликовано открытое письмо Екатерины Кутерницкой-Доре, сотрудницы Городской библиотеки имени Маяковского, протестующей против такого принуждения.
«Я не могу и не хочу больше молчать.Муки людей, которые душат свою совесть или пытаются сохранить ее — я наблюдаю каждый день. Это ужасно. Сколько можно бить по людям? По их чести и сердцу? Ведь все это не проходит бесследно», — говорит библиотекарь
«Я не могу и не хочу больше молчать… Муки людей, которые душат свою совесть или пытаются сохранить ее — я наблюдаю каждый день. Это ужасно. Сколько можно бить по людям? По их чести и сердцу? Ведь все это не проходит бесследно. Это чревато не только тяжелыми депрессиями и апатией, но и сердечными приступами, болезнями и инсультами. Вы вообще соображаете, что делаете, там, наверху? (Совсем наверху!) Вы хотите создать нацию моральных калек? То, что сейчас происходит — это предательство национального масштаба!» — написала библиотекарь в своем послании.
«Документ, по которому от нас требовали открепиться по месту жительства и досрочно проголосовать на работе, это же настоящий приказ, нас в нем даже не просили, от нас требовали — вы должны, обязаны! — рассказала в телефонном разговоре с корреспондентом NT Екатерина Кутерницкая-Доре. — А я физически ощутила — у меня есть голос, и он мой. И вот сейчас я, предав свою совесть, выполню эти приказания, а потом буду рассказывать, как нужно читать «Войну и мир»?! Как я буду говорить об идеалах и надеждах героев книг, если сама предаю идеалы?»
Как рассказывают многие бюджетники, руководители организаций и учреждений, где они работают, требуя от подчиненных открепиться от избирательных участков по месту жительства, чтобы проголосовать по месту работы, всегда ссылаются на полученные ими приказы или распоряжения, поступившие «сверху». В лучшем случае эти бумаги зачитываются коллективу целиком, но чаще всего — лишь цитируются, без указания фамилий тех, кто подписывал эти распоряжения. И, как правило, руководители учреждений уже от себя добавляют, для пущей убедительности, намек на финансовое регулирование вопроса — что снимут премии в случае ослушания или лишат возможности профессионального заработка в организации.
«Почему администрация, которая получает в несколько раз больше, чем рядовые учителя, угрожает мне, что лишит меня заработка? — возмущается Шашкова. — Мы, учителя, получаем в несколько раз меньше, чем наши администраторы, и нас пытаются лишить даже этого? Скажу честно — сначала я была готова голосовать, а сейчас не хочу в этом участвовать!»
То вброс, то вирус
Публичные скандалы на избирательных участках в Петербурге начались практически сразу после объявления о начале голосования с 25 июня. Буквально на следующий день на сайте «Фонтанка.ру» появился видеоролик, на котором две женщины засовывали листы бумаги в переносной ящик с надписью «УИК №505». Кто были эти дамы, из видеоролика не было понятно, но на скандальное видео оперативно отреагировала Петербургская избирательная комиссия. Григорий Марголин-Каганский, пресс-секретарь Горизбиркома 27 июня заявил, что проверкой достоверности опубликованного видео уже занимаются, что дело, вероятно, будет передано в правоохранительные органы (решение об этом должна принять территориальная комиссия №11), и что ящик, в который, якобы, производился вброс, опечатан, и его вскроют только 1 июля после окончания голосования.
А еще через день стали известны имена «героинь» из скандального ролика — Екатерина Аванькина, которую для работы на избирательном участке рекомендовала партия «Справедливая Россия», и ее коллега по работе в УИК Наталья Власюк, представитель «Единой России». В тот же день обе были уволены.
Марина Шишкина, председатель Совета регионального отделения «Справедливой России», в официальном обращении заявила, что несмотря на то, что Екатерина Аванькина и не является членом их партии, пятно все равно ложится на всю организацию, поэтому «СР» будет добиваться тщательного расследования этой истории. Реакция «Единой России» на скандал с их представителем пока неизвестна.
Леонтьева сала писать жалобу. Пока она писала, одна из наблюдательниц от Общественной палаты куда-то позвонила, и буквально через 5 минут на телефон Леонтьевой поступил звонок. Звонила главврач поликлиники № 38 и сообщила, что анализ крови Ксении дал положительный результат
Но вбросить, как показывает практика этого голосования, можно не только бюллетени, но и…. справку о заражении коронавирусом. Что и случилось с Ксенией Леонтьевой, много лет работавшей независимым наблюдателем на выборах. Она рассказала в соцсетях, что накануне 1 июля зашла на избирательный участок 2237, где работала много лет, представилась как наблюдатель, и спросила, сколько человек уже проголосовало. Сотрудники УИК отказались сообщать эти сведения, Леонтьева сала писать жалобу. Пока она писала, одна из наблюдательниц от Общественной палаты Петербурга куда-то позвонила, и буквально через 5 минут на телефон Леонтьевой поступил звонок. Звонила… главврач поликлиники № 38 и сообщила, что анализ крови Ксении дал положительный результат. Как рассказала сама Ксения, кровь на анализы она действительно сдавала, но уже довольно давно, их результат — неизвестен, потому что поликлиника заявила, что «результаты потеряны».
Пока Ксения шла домой, ей еще раз позвонили из поликлиники и потребовали, чтобы она сидела дома, что к ней придут терапевты брать тесты. На все возражения Леонтьевой, что она никогда не сдавала анализы в 38-й поликлинике, барышня по телефону продолжала уверять ее, что тесты к ним «прислали». «Как удачно поступил результат — точно, когда я стала задавать вопросы по существу!» — пошутила девушка.
«А что у вас, ребята, в ящиках?»
Как рассказал Молодоженя, членам территориальных избирательных комиссий, которые ходят по избирательным участкам своего округа, сотрудники этих участков отказываются показывать не только списки проголосовавших. Им не предоставляют информацию о том, сколько бюллетеней в урнах (по сути — в обычных картонных ящиках), и даже сами ящики прячут от проверяющих.
Это произошло, в частности, на участке 2191, где, по словам Молодожени, сотрудников ТИКа попытались выгнать с участка, угрожая полицией, когда проверяющие захотели лишь взглянуть на привезенные ящики с бюллетенями.
«Сотрудники избирательных участков даже не отвечают на вопрос — а по каким адресам они ходили? — рассказал Молодоженя. — Может, они вообще дошли до соседнего подъезда и там положили в ящик все, что нужно? И это безобразие творится уже почти неделю на всех участках! Мы написали жалобы председателям ТИКов, они обещали разобраться, а пока пытаемся хотя бы зафиксировать ситуацию».
Обнуление без наблюдения
По словам Галины Культеясовой, координатора организации «Наблюдатели Петербурга», общественных наблюдателей не допустили к этой работе. Наблюдателей назначали только через Общественную палату по рекомендации председателей УИКов. Как правило, ими оказывались либо руководители бюджетных учреждений, либо студенты-волонтеры, которых даже не обучили основам избирательного законодательства.
«Вся процедура — сплошное нарушение закона! — возмущается Культеясова. — Сотрудникам избирательных участков буквально дали карт-бланш — они могут ездить со своими картонными ящиками куда хотят, могут одновременно — по нескольким адресам, при этом — ловят людей и на улице, и заходят в помещения, причем — прямо на рабочие места. И никому не отчитываются, потому что правила, принятые ЦИК, им это позволяют!»
Ольга Покровская, член городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга, согласна с «Наблюдателями Петербурга»: вся процедура голосования по поправкам — одно сплошное нарушение, начиная с объявления о том, что пересмотр и изменения в самый главный закон страны не могут вноситься в том порядке, который предлагается сейчас. Не говоря уже об отсутствии наблюдателей на избирательных участках, об упрощенных правилах голосования, о том, что количество проголосовавших определяется количеством бюллетеней, обнаруженных в урнах, и обо всем остальном.
На днях прошла по нескольким избирательным участкам и вообще не увидела ни одного наблюдателя — а как люди могут сидеть на избирательных участках в течение рабочей недели?
«Это все — вне закона! — уверена Покровская. — ЦИК не орган власти. Тогда почему он издает документ, регулирующий процесс голосования? Тем более, что эти правила ограничивают права граждан — в частности, право на контроль за голосованием? На днях прошла по нескольким избирательным участкам и вообще не увидела ни одного наблюдателя — а как люди могут сидеть на избирательных участках в течение рабочей недели? Мне кажется, я такого чуда никогда не видела, но, как говорил бессмертный Черномырдин — никогда не было, и вот опять!»
Как считает депутат Петербургского ЗакСа Борис Вишневский, вся затея с поправками не имеет никакого юридического обоснования, это лишь — политическая игра.
«Поправки — филькина грамота, — уверен депутат. — Общество не имеет ни малейших оснований доверять результатам, которые будут объявлены, фактически — это потеря властью своей легитимности. Может, большинство не знает таких умных слов как «легитимность», но люди понимают, что это все — мошенничество, а в стране, где позволяется такое мошенничество, может произойти все, что угодно».
О других нарушениях в ходе голосования по поправкам к Конституции читайте здесь