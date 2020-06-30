Нарушения пошли на поправки

Уже за первые три дня голосования более 27 млн россиян успели отдать свой голос. Региональные власти рапортуют, что голосование проходит в целом без нарушений. Так, cтоличные представители Общественного штаба по наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции заявляют, что «все проходит в штатном режиме — и голосование, и наблюдение за ним».

Правозащитники и независимые эксперты, в то же время, каждый день голосования фиксируют масштабные нарушения. Движение «Голос» только за один день голосования выявило 158 нарушений. Ключевые типы нарушений — агитация «за поправки», сгон сотрудников под угрозой увольнения, недопуск наблюдателей.

В целом движение «Голос» описало первый день голосования так: «кампания общероссийского голосования до 25 июня прошла в ситуации тотального ограничения основных прав и свобод граждан, отсутствия гарантий равенства противников и сторонников поправок при агитации, злоупотребления государством своими возможностями для ведения агитационной кампании и массового принуждения людей к голосованию».

Голосование в приказном порядке

Уже за недели до начала голосования многие компании и предприятия, особенно с госучастием, начали уведомлять своих сотрудников об обязательности для них процедуры голосования. В движении «Голос» указывают на то, что помимо прямых указаний сотрудникам идти на участки, нарушением являются и публичные отчеты о голосовании всем коллективом. Например, пожарники из Красногорска голосовали всей частью.

Политик Алексей Навальный и его соратники также фиксировали большое число нарушений. В своих соцсетях он цитировал письмо к нему сотрудников Росгвардии: «Привет. На связи Росгвардия, Москва. Всех, кто прописан при части, включая членов семей, сгоняют голосовать ВНИМАНИЕ — с 25 по 27 июля. То есть в дни-онлайн голосования каким-то образом договорились о досрочном голосовании наших военнослужащих».

Голосование, по мнению наблюдателей, проходит в ситуации тотального ограничения основных прав и свобод граждан, отсутствия гарантий равенства противников и сторонников поправок при агитации, злоупотребления государством своими возможностями для ведения агитационной кампании и массового принуждения

О том, что бюджетников вынуждают голосовать, написал и депутат Мосгордумы Михаил Тимонов: «Мало того, что планируемая на 1 июля процедура голосования лишена юридического смысла, мало того, что она имеет целый ряд дыр, позволяющих любого масштаба фальсификации, так ещё и подготовка к ней проводится совершенно диковинным способом: с массовым принуждением к голосованию, что на выборах считается уголовным преступлением».

В движении «Голос» подчеркивают, что «согласно ч. 8 ст. 2 Федерального конституционного закона о поправке к Конституции Российской Федерации, никто не может принуждать граждан к участию или неучастию в голосовании».

Отдельным типом нарушений стало отсутствие на многих участках нормального места для голосования. Без специальных условий невозможно обеспечить тайну голосования.

В числе мест, которые вынужденно стали площадками для волеизъявления были — поляны, стоянки автомобилей, пеньки, юрты, багажники, тележки супермаркетов.

В движении «Голос» отмечают: «Голосование на придомовых территориях ведет к существенным проблемам при обеспечении гарантий прав участников голосования и, в то же время, совершенно не пользуется спросом у жителей (по крайней мере в городах). Такие процедуры голосования лишь подрывают доверие к его итогам».

В сети политики и активисты начали высмеивать площадки для голосования. Так, Алексей Навальный в твиттере написал о голосовании в багажнике: «Дорогие все. Официальное заявление. Я прекращаю критиковать «общероссийское голосование», потому что ничего убедительнее этой съемки я сказать не могу. Это Владивосток. «Избирательный участок» организован в багажнике машины во дворе».

Агитация на участках

Согласно законодательству о выборах чиновники и госструктуры не имеют права агитировать за или против поправок. Тем не менее нарушения этого правила поступали и поступают из всех регионов. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о поддержке поправок в самом помещении для голосования.

При этом любая агитация «против» поправок жестко пресекалась правоохранителями. Так, 24 июня правоохранители ворвались и задержали активистов, получавших в типографии листовки против «обнуления».

Государственные СМИ регионов свою одобрительную позицию по поправкам не скрывали. Так, на сайте «Омскрегион» редакция открыто публикует заявление в поддержку поправок.

Чиновники и госструктуры не вправе агитировать за или против поправок. Тем не менее нарушения этого правила поступали и поступают из всех регионов. Губернатор Приморского Края Олег Кожемяко заявил о поддержке поправок в самом помещении для голосования

Еще одним серьезным нарушением закона, по мнению «Голоса», стал огромный тираж «КП» в по всей стране, в котором была агитация за поправки. «Содержание газеты носит очевидно агитационный характер. В ней положительно оцениваются многие из внесенных поправок, содержатся прямые призывы проголосовать за них, приводятся высказывания известных людей в поддержку поправок. Критические высказывания против предлагаемых поправок отсутствуют. Согласно выходным данным, газета была выпущена в марте 2020 года тиражом в 10 млн. экземпляров. Размещается среди информационных материалов комиссии, а где-то вывешена прямо на информационном стенде», утверждают в «Голосе».

Вбросы онлайн и оффлайн

Два региона в РФ — Москва и Нижегородская область предоставляют право голосования онлайн. Создатели системы дистанционного голосования доказывали обществу и экспертам, что система является очень прочной и не допустит повторного голосования и сбоев. Тем не менее даже в первый день голосования москвичи до середины дня не имели технической возможности голосовать из-за сбоя системы. Ключевой и более серьезной проблемой стало так называемое «повторное» голосование. И журналисты, и активисты доказали, что теоретически возможно двукратное голосование — и оффлайн, и онлайн. Однако даже в формате оффлайн-голосования некоторым удавалось голосовать не один раз. Так, жительница Санкт-Петербурга смогла отдать свой голос и на участке, и во дворе. Основной ответ властей на эти факты заключается в ответных обвинениях. Активисты и журналисты, показывающие дефекты системы, обвиняются в провокациях и создании фейков.

Для голосования некоторые члены УИКов даже не требовали паспорта. А в отдельных точках выдавали и вовсе по два бюллетеня в одни руки. Еще более вольно трактуют законы страны в иностранных государствах. Так, в Израиле женщина не только смогла проголосовать электронно, но и прийти потом на участок с несовершеннолетней дочерью. В итоге обе они смогли отдать свой голос.

Не обходится на выборах и без вбросов. Так, в Тамбовской области наблюдатели отмечали участки, где в урне оказывались целые пачки бюллетеней. На некоторых участках вбросы были столь явные и серьезные, что их даже признали власти. Например, в Санкт-Петербурге два члена УИК были в итоге отстранены от работы, из-за обнаружения на их территории вбросов.

Мало наблюдателей — много голосующих

Формально глава ЦИК Памфилова сообщала, что за голосованием будут следить 500 тыс. наблюдателей. Однако очень многие наблюдатели, которые стремись контролировать ход голосования, не смогли получить официальный статус у ЦИКа. Единственным органом, способным направлять наблюдателей, стали общественные палаты. НКО, в том числе «Голос», были лишены права напрямую направлять активистов. Как заявляют в движении, во многих регионах многие люди не сумели преодолеть бюрократичские препоны: «В Ивановской области к 25 июня общественная палата вообще не выдала как минимум нескольким гражданским активистам направления на избирательные участки и даже не сообщила, когда же эти направления будут и на какой участок распределены наблюдатели. Об аналогичной ситуации сообщил житель Москвы»

Даже получившие мандаты на наблюдение не были полностью защищены от давления властей. Так, в подмосковных Химках наблюдателей силой выгнали с участка. Мешали работе и наблюдателю в Махачкале.

По оценке депутата Совета «Раменки» Максима Гонгальского, фальсификации «даже в Москве не ушли в прошлое». Он пишет: «Независимые члены избиркомов в Раменках подозревают подготовку масштабных вбросов (7% от числа избирателей!). На каких-то участках явка (по числу выданных бюллетеней) составляет 4%, а на каких-то — 40%! Странноватое отличие в поведении избирателей, не так ли? Правда, пока это еще не вбросы, а подготовка к ним: такие цифры отправляет «наверх» ТИК Раменки, а на самих участках цифры гораздо ниже (на одном из УИКов 38 против 696 по данным ТИКа). Возможно, ждут одобрения сверху, а после — займутся остальным: рисовкой заявлений от «жаждущих проголосовать досрочно избирателей» и собственно вбросами бюллетеней».

Всего, согласно данным «движения Голос», на 29 июня в России зафиксировано более 600 нарушений.

Мнение экспертов, почему власти пошли на столь масштабные нарушения, читайте здесь.

Фото: Дмитрий Марков/facebook.com/dcim.ru