Медики подтвердили перелом руки у корреспондента «Медиазоны», на которого напали на избирательном участке

Сотрудник полиции и наблюдатель напали на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке №2219 в Петербурге. Приехавшие медики подтвердили перелом руки. Напавшим наблюдателем оказался бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. Полицейского зовут Денис Дмитриев, ему 26 лет, выяснили «Открытые медиа».

«Сотрудник полиции с номером 009175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком», — рассказал сам Френкель о нападении.

По его словам, с полицейским были «какие-то очень подозрительные наблюдатели». «Я лежу на полу, потому что я не могу вообще рукой двинуть, у меня ужасно болит рука и еле двигаются пальцы», — добавил Френкель. Один из наблюдателей наступил корреспонденту на ногу, а потом схватил за поврежденную руку.

Френкель рассказал, что приехал на участок из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Это незаконно, и удалить ЧПРГ можно только по решению суда. Полицейские попытались выгнать журналиста и, когда он отказался уходить, сломали ему руку.