Принуждение, вбросы, незаконная агитация

С 25 июня до 13 часов 30 июня в движение «Голос» поступило 1587 обращений. Признаки нарушений содержат 682 сообщения. Эксперты выделяют несколько основных типов нарушений. Это принуждение граждан к голосованию, незаконная агитация, многократное голосование, вбросы, противодействие наблюдателям.

В «Голосе» отмечают, что ЦИК России неоднократно выходил за рамки установленных законом полномочий. «На протяжении шести дней используются различные формы массового досрочного голосования, не предусмотренные законом о поправке. <…> ЦИК превысила полномочия, самовольно расширив сроки голосования и установив его формы, не предусмотренные законом», — указывают общественники.

Кроме того, Центризбирком незаконно создал специальную территориальную избирательную комиссию для дистанционного электронного голосования, самостоятельно продлил закончившиеся полномочия 164 участковых комиссий.

«В такой атмосфере члены нижестоящих комиссий также не чувствуют себя ограниченными правовыми рамками, — уверены в «Голосе». — Поэтому не вызывает удивления их готовность выдавать бюллетени без надлежащей проверки личности голосующих или за других лиц, нарушать иные положения утвержденного порядка голосования».

Одной из ключевых проблем эксперты называют принуждение к участию в голосовании со стороны работодателей, должностных лиц органов власти и местного самоуправления.

Наблюдатели также обращают внимание на незаконную агитацию. «В помещениях, где располагаются комиссии, обнаружены материалы, имеющие очевидную агитационную направленность; продолжается агитация за принятие поправок со стороны должностных лиц. Например, в помещениях для голосования многих регионов страны были обнаружены спецвыпуски газеты «Комсомольская правда» «Поправки в Конституцию — это мой выбор!». В ней содержатся прямые призывы проголосовать за поправки, приводятся высказывания известных людей в их поддержку», — говорится в докладе «Голоса».

В последние дни заметно увеличилось количество сообщений о фактах многократного голосования, голосования без паспорта, за других лиц и о вероятных вбросах бюллетеней. При этом наблюдатели и даже члены комиссий сталкиваются с помехами в работе — им отказывают в ознакомлении с документами, выдаче копий актов, не допускают к «надомному» голосованию. Наблюдателей пытаются ограничить в праве вести фото- и видеосъемку, в доступе к документам, пытаются удалить с участка.

Отдельно в «Голосе» обращают внимание на «несколько волн кампании по дискредитации движения». «Через информационные вбросы анонимных telegram-каналов и малочитаемых СМИ движение «Голос» обвиняли в получении инструкций и пяти миллионов долларов от иностранных государств, издании провокационных методичек и инструктажах наблюдателей, направленных на самостоятельное создание нарушений, наличии заранее подготовленных докладов о ходе голосования. Активное участие в распространении этой недостоверной информации принимают члены Совета по правам человека при президенте России и члены федеральной Общественной палаты. Затем на Первом канале и НТВ вышли сюжеты, основанные на этих сфабрикованных материалах, к которым «Голос» не имеет никакого отношения», — заявляют наблюдатели.