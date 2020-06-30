Президент России Владимир Путин в преддверии основного дня голосования по изменению Конституции выступил с новым обращением к россиянам. Сделал он это на фоне памятника советским солдатам, которые сражались подо Ржевом.



«Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией — страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков. Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный, тысячелетний исторический путь. И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи», — заявил президент.

По его словам «мы голосуем не просто за поправки <…> мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам».

Говоря о поправках, Путин использовал слова о правде, справедливости, заботе о близких, уважении, стабильности, благополучии, патриотизме, традициях, памяти о достижениях предков. Ничего про «обнуление» своих президентских сроков он не сказал.

Как Ржевский мемориал относится к обнулению и поправкам про неприкосновенность для бывших президентов России? А никак. Просто бывший заммэра бандитского Петербурга хочет присвоить себе величие нашего народа.



Кстати, поправку про обнуление Путин в обращении так и не упомянул. — Соболь Любовь (@SobolLubov) June 30, 2020

Голосование по поправкам к Конституции идет с 25 июня. За первые пять дней явка составила 45,7%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Электронно проголосовали более 90% имеющих такую возможность. Лидером по явке стала Чечня, где проголосовали 75,8% избирателей.