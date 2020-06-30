Лингвисты: материалы ЦИК о голосовании по поправкам побуждают поддержать их

Информационные материалы, выпущенные ЦИК перед голосованием по поправкам, вносимым в Конституцию, побуждают избирателей поддержать их, а вопрос в бюллетенях сформулирован с отступлением от норм современного русского литературного языка и не информирует граждан о целях голосования. К такому вводу пришли лингвисты, проанализировавшие материалы по просьбе организаторов кампании «НЕТ!».

«Это вновь подтверждает, что голосование, которое завершится 1 июля, нелегитимно, и президентские сроки Путина не должны быть обнулены вне зависимости от его исхода», — пишет в Facebook Юлия Галямина.

По ее словам, лингвистический анализ выполнили Анастасия Бонч-Осмоловская, доцент Школы лингвистики НИУ «Высшая школа экономики», Ирина Левонтина, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, и Александр Пиперски, доцент Российского государственного гуманитарного университета, научный сотрудник НИУ ВШЭ.

Эксперты отмечают, что в информационных материалах ЦИК используются различные речевые приемы, за счет которых ролики, плакаты естественным образом понимаются как призывы голосовать в поддержку поправок к Конституции. Последовательно используется формула «голосование за поправки», тогда как нейтральным для выражения призыва принять участие в голосовании было бы выражение «голосование по поправкам» или «голосование по поводу поправок».

Многократно использован манипулятивный прием: если вам дорог суверенитет / если вы хотите, чтобы были построены новые больницы / если вы тоже любите русский язык и русскую культуру, то проголосуйте за поправки (то есть в поддержку поправок). Голосование в поддержку поправок представлено как само собою разумеющееся: «нам предстоит проголосовать за…»; «мы принимаем поправки».

По общей смысловой направленности данные материалы ориентированы не на то, чтобы побудить людей принять участие в голосовании, а на то, чтобы побудить их поддержать поправки к Конституции.

Основываясь на данных экспертизы, организаторы кампании «НЕТ!» требуют от ЦИК отменить голосование.