Amnesty International признала конкурентов Лукашенко узниками совести

«Белорусские власти должны прекратить уголовное преследование, запугивание и репрессии против оппонентов Александра Лукашенко и их сторонников, активистов гражданского общества и независимых СМИ», — говорится в специальном заявлении Amnesty International.

Как передает правозащитный центр «Весна», Amnesty International назвала Сергея Тихановского и восемь человек, арестованных вместе с ним, узниками совести, поскольку они попали за решетку исключительно в связи с мирным осуществлением своих прав. Кроме того, узниками совести стали Виктор и Эдуард Бабарико, которые преследуются исключительно за мирное выражение своих политических взглядов.

Amnesty International также осуждает массовое преследование блогеров и журналистов, в частности Сергея Багрова, Сергея Латинского, Игоря Лосика, Владимира Неронского, Сергея Петрухина и Владимира Цыгановича.

В документе подчеркивается, что усиление репрессий против права на свободу выражения мнений, прав на мирные собрания и ассоциации в контексте предстоящих выборов в Белоруссии выявило многие другие проблемы с правами человека, в том числе дискриминацию женщин, иногда обретающую форму явной мизогинии, широко транслируемой крупнейшими государственными СМИ.

«Власти должны оперативно, обстоятельно, объективно, эффективно и прозрачно расследовать все сообщения о чрезмерном использовании физической силы сотрудниками правоохранительных органов и жестоком обращении с задержанными, а также все случаи угроз, нападений и оскорблений», — говорится в обращении.