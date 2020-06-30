Cirque du Soleil увольняет 90% сотрудников

Канадская компания Cirque du Soleil подала заявление на защиту от кредиторов, чтобы избежать банкротства. Согласно плану реструктуризации, нынешние владельцы вложат $300 млн в перезапуск деятельности компании, передает «Бизнес-онлайн». Из этой суммы $15 млн направят на поддержку сотрудников: компания вынуждена уволить около 3,5 тыс. человек (почти 90%). Но по мере возобновления шоу большинство сотрудников планируется нанять обратно.

«В течение 36 лет Cirque du Soleil был успешной и прибыльной компанией. Но при нулевом доходе с момента вынужденного прекращения наших выступлений из-за COVID-19 руководство должно действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», — сказал директор Cirque du Soleil Дэниел Ламарр.

До пандемии в Cirque du Soleil работало около 4 тыс. человек. В марте цирк вынужден был остановить все шоу. Долги Cirque du Soleil, по подсчетам, превышают $1 млрд.