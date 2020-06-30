В Забайкалье участники подготовки парада Победы заразились коронавирусом

В Чите были зафиксированы случаи заражения коронавирусом среди участвовавших в подготовке к параду Победы 24 июня. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа, передает «Чита.ру».

«Три раза в неделю тестировали всех участников парада. Да, выявляли заболевших. Да, заменяли на резервный состав. Да, еще продолжается наблюдение. Но из того количества людей, которые живут в теснейшем контакте, при системе четкого отбора и проведения всех мероприятий [выявлялись] ну единицы просто», — заявила Лапа.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня. В Чите в нем участвовало более 1,8 тыс. человек, было задействовано более 70 единиц боевой и специальной техники.