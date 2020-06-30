В Сибири десятки членов избиркомов заболели коронавирусом

В участковых избирательных комиссиях Алтайского края и Омской области коронавирусом заболели не менее 30 человек.

Как передает «Тайга.инфо», коронавирус выявлен у 17 членов УИК в Омской области. Им «выписано предписание о недопустимости нахождения в публичном пространстве», сообщил председатель регионального избиркома Алексей Нестеренко. Еще 13 случаев заболевания выявили среди членов УИК в Алтайском крае.

«[Эпидемиологическая] ситуация на территории края не позволяет говорить о том, что она спокойная, — рассказала глава краевого избиркома Ирина Акимова. — Эти коллеги не приступили к работе, были заменены из резерва, когда такая ситуация возникала».