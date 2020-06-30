«Голос»: число жалоб на нарушения при голосовании растет

С 22 по 28 июня на «Карту нарушений» движения «Голос» поступило 772 сообщения. От недели к неделе это число возрастает в разы, отмечают правозащитники. Больше всего жалоб — на незаконную агитацию (191), не ослабевает давление начальства на участников предстоящего голосования 1 июля (161). Нарушения при надомном и электронном голосовании в сумме собрали 147 жалоб.

В тройке лидеров по нарушениям Свердловская и Самарская области, а также Краснодарский край.

Кроме незаконной агитации и давления начальства на избирателей с начала голосования к списку нарушений добавились вбросы, выдача бюллетеней без паспорта, а также истории, когда граждан без их ведома и согласия открепляют от одних участков и прикрепляют к другим.