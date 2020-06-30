Виталий Ковин: Голосование — это не легитимизация, голосование — это наша демонстрация

Лидеры бойкота апеллируют в основном к ценностным основаниям (легитимизация, неконституционность, шулерство...) и к тому, что то как организовано это ОГ, его невозможно проконтролировать, т.е. нельзя участвовать в заведомом обмане. Обоснованность в этом, безусловно, имеется, но действительность намного сложнее, и иногда она подкидывает нетривиальные, нелинейные возможности. Искусство настоящего оппозиционного политика — суметь ими воспользоваться и обратить на пользу себе и своему правому делу.

Все больше приходит с досрочного голосования свидетельств того, что власть в погоне за явкой на этом несвоевременном ОГ вызвала немалое недовольство и раздражение среди ранее лояльной части электората. Надо понимать, что в первую очередь на этой досрочке мобилизации подвергся административно и корпоративно зависимый электорат служащих, военных и работников крупных предприятий, а также традиционные клиентские группы ЕР из числа пенсионеров и малообеспеченных граждан. Оппозиционно настроенный электорат намерен частично прийти на участки 1 июля. И если в этих условиях даже ВЦИОМ дает больше 20% голосам против, то никакой всеобщей поддержки обнулению и другим поправкам не намечается. Более того, есть различные свидетельства, что на некоторых предприятиях результат может быть и вовсе 50/50.

Сейчас голосует в основном отмобилизованный электорат, тот, который не может отказаться от голосования, не может сказать «нет» своим начальникам. В обычных обстоятельствах многие из них и не приняли бы участие в голосовании, но сейчас у них не было выхода. Тем не менее кто-то из них нашел в себе смелость сказать «нет». Они стали своего рода, «ПРОТИВниками поправок поневоле». Более того, «Карта нарушений» «Голоса» и независимые СМИ пестрят сообщениями от этих не оппозиционных в большинстве своем граждан о фактах давления и принуждения, т.е. они еще как могут сопротивляются.

И в этой ситуации оставить этих по-своему несчастных людей без поддержки со стороны настоящих оппозиционеров и сознательных противников поправок — это крайне безответственно, а в чем-то и безнравственно.

Однако еще не поздно все исправить. Еще есть целые сутки. Этого вполне достаточно. Сигналы в оппозиционных сетях расходятся мгновенно. Достаточно, чтобы Алексей Навальный (Alexey Navalny), Григорий Явлинский, Дмитрий Гудков, Михаил Касьянов, Илья Яшин (Ilya Yashin), Mikhail Svetov, Леонид Волков, Николай Рыбаков (Nikolay Rybakov) и другие оппозиционные лидеры и публицисты, партии Партия Яблоко, Партия Народной Свободы «За Россию без произвола и коррупции» — Парнас, Либертарианская партия России — ЛПР и другие демократические движения обратились с призывом к своим сторонникам прийти 1 июля на участки, и мы увидим по всей стране, как сотни тысяч людей идут на избирательные участки. Уверен, что в каждом регионе найдутся свои лидеры, которые подхватят этот призыв.

Этот призыв упадет на уже подготовленную почву. Подготовленную контрагитацией в Интернете группы НЕТ поправкам к Конституции, Официальная страница Юлии Галяминой и другими муниципалами, КПРФ и другими левыми, которые хоть и не громко, но высказались против обнуления. Подготовленную демократически ориентированными политологами, социологами, экспертами и публицистами. Подготовленную независимыми и оппозиционными СМИ. Наконец, подготовленную независимыми наблюдателями, которые несмотря на все сомнения и сложности, самоотверженно пытаются делать свое дело и которые своими глазами видели, кто голосует досрочно. Более того, подготовленную неумелыми и топорными действиями самих властей.

Причем в этот раз не нужно ни с кем объединяться, не нужно создавать никакие коалиции, не надо ничего организовывать. Это не митинг. Нужно просто призвать своих сторонников. Не надо отказываться от непризнания этого ОГ и его результатов. Люди должны идти, четко осознавая предопределенность результатов. Для противников Путина конкретный результат (явка, проценты и пр.) неважен, абсолютно! Для него важен, а для нас — нет! Если общество договаривается, что это голосование для него ничего не значит, так оно и не значит! Голосование — это не легитимизация, голосование — это демонстрация.

Сам акт голосования — это единственное по своей природе политическое коллективное действие, которое человек совершает сугубо индивидуально и абсолютно публично. При голосовании не спрячешься в толпе, как во время митинга, и не останешься в гордом одиночестве, как на пикете. При этом голосование, если оно назначено сами государством, не может быть несанкционированным, не может быть неразрешенным. Его нельзя разогнать, его нельзя раньше времени прекратить. Участие в нем абсолютно безопасно, если ты ничего не делаешь, кроме как голосуешь.

Мы нередко завидуем демократиям, глядя как в день голосования выстраиваются длинные очереди к избирательным участкам, но мы еще никогда сами не пытались организовать нечто подобное. Сегодня власти своими руками сделали все возможное, чтобы создать условия для этого. Большую часть своего лояльного электората они уже прогнали через голосование во дворах и на предприятиях. Меры безопасности таковы, что прийти и бросить бюллетень в урну за полторы минуты не получится.

Есть все условия для того, чтобы 1 июля по всей стране, начиная с Дальнего Востока, с самого утра стали поступать новости о длинных очередях к участкам, в которых стоят противники поправок. Можно исказить результаты подсчета, но нельзя сделать вид, что на улице перед участком никого нет, если они там есть. Не нужно призывать отказываться от своих убеждений, даже не нужно отказываться от бойкота, нужно просто прийти и встать в очередь, в «очередь против». Если хотите, можно даже не голосовать, это не важно, важна наглядная демонстрация гражданской солидарности и гражданского протеста.

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