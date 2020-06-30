В период карантина в России сократили 680 тысяч работников

Около 15 млн человек не работали во время карантинных ограничений, из них 680 тыс., или 4,5%, были сокращены. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«На фоне того, что у нас на пике 15 млн рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, — это действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа, это в целом неплохой результат», — цитирует министра ТАСС.

По словам Решетникова, сокращения происходили в основном в пострадавших отраслях экономики.