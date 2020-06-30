Леонид Волков о голосовании за несколько дней

Было несколько постов на тему «ну все, теперь всегда будем так «голосовать», на пеньках в течение недели», а сегодня подлили в огонь масла Клишас, Матвиенко, Памфилова — мол, Совету Федерации понравилось, как идет недельное голосование, и предлагают распространить эту практику и на все будущие выборы.

Ну и всё, тут уж прямо все соцсети переполнены сообщениями в духе «всё пропало».

Почему я думаю, что не всё и не пропало.

1. Безусловно, распространение нынешней практики на любые выборы будет очень плохой историей. Мы всегда знали и говорили (а кто не знал, тот убедился на практике) — на таком «голосовании» нельзя следить за подсчетом вообще никак, можно без малейшей проблемы рисовать любые результаты. Участвовать в таком «голосовании» нет ни малейшего смысла, так как его результат вообще никак не зависит от участия или неучастия. Когда урны неделю гуляют по пенькам без какого-либо контроля — это только на мемасы годится, но к выборам это имеет не больше отношения, чем электоральные процедуры в СССР, где все было честь по чести, и урны, и участки, и кабинки, и бюллетени, только вот в бюллетене была только одна фамилия, и результат всегда был 99,7% при явке 99,7%. (Нынешнее голосование «по поправкам» не отличается ничем, и это делает дискуссию об участии/неучастии просто смешной — а в советских «выборах» тоже надо было участвовать?).

2. НО: я думаю, они кидают пробные камни и смотрят на реакцию в большей степени, чем реально готовятся вносить такие изменения. Как ни странно, но муниципальные и региональные выборы нужны системе. С их помощью решают вопросы баланса интересов местные политические группы, кланы, ФПГ, другие центры влияния. Относительная честность и конкурентность проведения выборов очень нужна на местах, потому что далеко не везде власть — это «Единая Россия», а «Единая Россия» — это власть. Городские администрации воюют с областными, местные бандиты с местными олигархами, одни единороссы с другими единороссами, и выборы в горсоветы и заксобрания являются важнейшим инструментом, с помощью которого устанавливается политическое равновесие. В сохранении этого механизма заинтересованы буквально все, и какое-нибудь там управление внутренней политики это понимает.

3. Для чего могут попробовать устроить голосование на пеньках — так это для следующих выборов в Госдуму. И понятно, что-то надо делать. Если ничего не делать, «Умное голосование» на Госдуме отберет у «Единой России» как минимум 80-100 мандатов, а может и больше. Так что, вполне возможно, голосование на пеньках вкупе с электронным голосованием — это их большой план противостояния «Умному голосованию». Надо это иметь в виду, думать про встречную кампанию, отбивать.

4. Осенью, 13 сентября, в ближайший день голосования пройдет куча интересных и конкурентных кампаний. «Умное голосование» будет работать на 66 выборах в 31 регионе, среди них есть десяток, а то и полтора, где «Единую Россию» можно полностью прокатить. Идут на местные и региональные выборы сотни независимых кандидатов (и от наших штабов, и от «Объединенных демократов», и от других структур). Будет куча просто сильных местных политиков, региональных харизматиков, которые при нашей поддержку вынесут единороссов в хвост и в гриву. Конечно, сейчас будут пытаться всячески вселить в них и в нас уныние (когда опубликуют «результаты голосования» по поправкам, и там будет 80% за, и вот этими вот разговорами про убийство голосования впредь), ну так не надо поддаваться и не надо впадать в уныние, конечно же. Надо работать и выигрывать.

5. Никакие новации в избирательном законодательстве, даже если они случатся (в чем, как я написал выше, у меня есть большие сомнения), не будут распространяться на выборы в ближайший Единый день голосования 13 сентября, потому что эти выборы уже назначены и идут; по всем регионам идет уже выдвижение кандидатов. Обязательно надо разгромить «Единую Россию» на этих выборах, это совершенно посильная задача.

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