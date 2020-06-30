В российских регионах заканчиваются места для мусора

В 32 регионах России проблема накопления бытового мусора стоит особенно остро — здесь вместимости мусорных полигонов, включенных в государственный реестр, хватит меньше чем на пять лет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя гендиректора Российского экологического оператора Алексея Макрушина.

В 17 из них ситуация еще хуже. Так, в Магаданской области и Бурятии место закончится уже за месяц. От одного до трех месяцев продержатся Забайкальский край, Сахалинская и Еврейская автономная области. Меньше года осталось у полигонов Краснодарского и Камчатского края, Кабардино-Балкарии, Республики Саха (Якутия), Омской и Волгоградской областей.

Всего в России 976 официальных полигонов, на которых можно размещать отходы. Они могут принять 55 млн тонн отходов в год. Тогда как ежегодно образуется во всей стране порядка 70 млн тонн бытовых отходов. Власти планируют построить 348 новых полигонов, есть в схеме также 361 объект обработки отходов и 154 перерабатывающих завода, в том числе мусоросжигательных.