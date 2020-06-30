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Сергей Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

30.06.2020

Музыкант, член «Партии роста» Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI. Как сообщается на сайте телеканала, предложение Шнурову сделал владелец RTVI Микаель Исраелян.

«Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом, — говорит он. — Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик».

В ближайших планах канала — активное развитие на Западном побережье США, а также усиление присутствия в Грузии, Армении, Европе. Сегодня RTVI вещает в 53 странах мира, а общий охват мультиплатформенного медиа составляет 225 млн.

«Присоединившись к команде RTVI, я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру», — заявил Шнуров.

Он займется созданием и продвижением неновостных продуктов, будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания, займется обновлением и продвижением бренда канала.

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