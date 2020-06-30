«Ведомости» покидают еще два обозревателя

После снятия главным редактором колонки, посвященной публикации ВЦИОМ данных экзитполов по голосованию об изменении Конституции, обозреватель «Ведомостей» Павел Аптекарь решил покинуть издание, также о прекращении сотрудничества с газетой объявил колумнист Федор Крашенинников.

«Все бывает в жизни первый раз. Вот эту колонку, довольно умеренную, главный редактор «Ведомостей» снял с полосы и заменил ее своим пересказом пресс-релиза ВЦИОМ. Пока не решил, напишу ли я заявление прямо сейчас или, например, послезавтра, но процесс развода с любимой газетой начнется в ближайшие дни», — написал в Facebook Павел Аптекарь.

В колонке «Как подтвердить триумф» журналист написал, что «публикация предварительных данных о голосовании по поправкам в Конституцию показывает потребность власти в триумфальном итоге начавшегося плебисцита». При этом он указал, что разные социологи дают противоречивые прогнозы результатов народного волеизъявления.

Прекращает сотрудничество с «Ведомостями» и Федор Крашенинников.

«В течение многих лет утром во вторник, раз в две недели, я сдавал колонку в «Ведомости». Больше этого не будет, вчера я уведомил редакцию о своем решении прекратить дальнейшее сотрудничество. Думаю, все и так прекрасно понимают, с чем это связано. Я категорически не доверяю новому собственнику, новому главному редактору и не хочу иметь отношение к тому курсу, которым они поведут газету дальше», — сообщил он.

Конфликт журналистов и нового главреда начался с момента назначения Шмарова в качестве и.о. Он удалял материал с сайта, менял заголовок, запретил использовать материалы «Левада-центра». Редакция предлагала свою кандидатуру на пост главного редактора, но совет директоров утвердил на этом посту Шмарова. После этого уволились многие журналисты газеты, в том числе все пять заместителей главного редактора.