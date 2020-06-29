Три четверти россиян против «обнуления» сроков Путина

Доли россиян, одобряющих и не одобряющих изменение Конституции, приблизительно равны, однако к поправке об «обнулении» президентских сроков три четверти опрошенных относятся негативно, свидетельствуют результаты опроса группы социолога Сергея Белановского.

Голосовать «за» намерены 28% опрошенных, а «против» — 32%. Таким образом, 60% респондентов заявили о своем намерении участвовать в голосовании. Затруднились ответить или не дали ответа 25% опрошенных, 15% сообщили, что не собираются участвовать в голосовании.

Голосующие за поправки основными мотивами назвали «поддерживаю все решения нашего президента» — 48%, и «мне нравятся некоторые поправки» — 40%. Еще 30% сообщили, что они поддерживают «обнуление» сроков президента. Голосующие против основными мотивами назвали «мне не нравятся некоторые поправки» — 63%, и «не согласен с обнулением сроков» — 58%. Из числа тех, кто не будет участвовать в голосовании, 55% считают, что результат и так предопределен, и еще 35% бойкотируют плебисцит.

Если бы голосовать можно было за отдельные поправки, то за «обнуление» сроков действующего президента голос отдали бы лишь 24% опрошенных, а 76% против.