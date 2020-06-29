В Кремле назвали ложью статьи американских СМИ о сговоре России с талибами

«В очередной раз можем выразить сожаление, что когда-то уважаемые и высококлассные мировые СМИ в последние годы не гнушаются публиковать утки», — цитирует Пескова РБК.
26 июня NYT сообщила, что пленные боевики рассказали о том, что подразделение российской военной разведки предлагало награду за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане. Позднее газета Washington Post сообщила, что несколько военнослужащих американской армии погибли в Афганистане в результате «сговора» боевиков движения «Талибан»* с Россией.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка признала информацию, на которую ссылались журналисты, недостоверной.
В российском МИДе материал NYT назвали «незатейливым вбросом». В посольстве России в Вашингтоне сказали, что после публикации дипломатическим представителям в США и Великобритании начали поступать угрозы.
* «Талибан» — организация, запрещенная в России как террористическая.