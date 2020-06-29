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В Кремле назвали ложью статьи американских СМИ о сговоре России с талибами

29.06.2020

Публикации New York Times и Washington Post о сговоре боевиков движения «Талибан»* (террористическая организация, запрещена в России) с российскими властями, предложившими награду за убийство военных США, являются ложью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В очередной раз можем выразить сожаление, что когда-то уважаемые и высококлассные мировые СМИ в последние годы не гнушаются публиковать утки», — цитирует Пескова РБК.

26 июня NYT сообщила, что пленные боевики рассказали о том, что подразделение российской военной разведки предлагало награду за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане. Позднее газета Washington Post сообщила, что несколько военнослужащих американской армии погибли в Афганистане в результате «сговора» боевиков движения «Талибан»* с Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка признала информацию, на которую ссылались журналисты, недостоверной. 

В российском МИДе материал NYT назвали «незатейливым вбросом». В посольстве России в Вашингтоне сказали, что после публикации дипломатическим представителям в США и Великобритании начали поступать угрозы.

* «Талибан» — организация, запрещенная в России как террористическая.

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