Станислав Станских, российский юрист-конституционалист: Как сенаторы Конституцию и себя обнулили

Деградация официальной правовой экспертизы привела к разработке таких поправок к Конституции и механизма их принятия, которые противоречат Конституции, международным стандартам, текущему законодательству. Одним из примеров вопиющей профессиональной некомпетентности и несоблюдения правил юридической техники является введение в конституционный текст «сенаторов».

Идея о переименовании Совета Федерации в Сенат, а членов Совфеда в сенаторов обсуждалась давно. Раз есть Дума, то должен же быть какой-то аналог, чтобы звучало солидно и почётно. Однако условной верхней палатой в Российской империи был вовсе не Правительствующий Сенат, а Государственный Совет. Тем не менее, исторические параллели мало кого смущали, а опыт США и других стран манил, поэтому с 2000-х годов «сенаторы» прочно вошли в официальный язык. Это привело к тому, что в 2013 году на встрече с Путиным преподаватели конституционного права жаловались на употребление журналистами и высокими должностными лицами иноязычных терминов, которые в конституционном тексте отсутствуют. Мол, без овладения конституционной терминологией не получится развивать конституционную культуру в обществе (http://kremlin.ru/events/president/news/19579).

После некоторых раздумий конституционную терминологию решили не осваивать, а изменить. 20 января 2020 года Президент Путин в рамках запланированного ниспровержения основ конституционного строя внёс проект своей конституционной инициативы в Государственную Думу. Наименования член Совета Федерации и сенатор там указывались как тождественные. Правда, почему-то Совет Федерации в Сенат решили не переименовывать. Но о причинах мы не узнаем, поскольку обоснование того или иного положения в пояснительных записках к законопроектам в России теперь считается излишним.

Ко второму чтению с подачи главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, депутата Андрея Макарова и членов Совета Федерации Андрея Клишаса и Константина Косачева упоминание о членах Совета Федерации исключили и приняли следующую редакцию части 2 статьи 95 Конституции: «Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации».

Соответствующее переименование членов Совета Федерации в сенаторы предусмотрели в главах 4-7 Конституции за исключением главы 9 Конституции «Конституционные поправки и пересмотр Конституции», которая может быть изменена только через созыв Конституционного Собрания.

Эта глава предусматривает, что «предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы» (статья 134).

Кроме того, «если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание».

Получается, что в главах 4-7 Конституции у нас сенаторы, а в главе 9 — члены Совета Федерации. Это приведёт к тому, что сенаторы не смогут реализовать своё право на инициирование поправок и пересмотр положений Конституции, а также голосовать за предложение о пересмотре Конституции. Кроме того, созыв Конституционного Собрания становится невозможным: ведь три пятых голосов от общего числа несуществующих членов Совета Федерации собрать не получится.

Вместе с обнулением собственных президентских сроков Путин обнуляет и делегитимирует Конституцию, невольно создавая условия для непризнания этих изменений.