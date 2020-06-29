Обвинение просит освободить бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» от наказания

Прокурор попросила Мещанский суд Москвы приговорить бывшего главного бухгалтера АНО «Седьмая студия» Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии и освободить ее от наказания. Как сообщает «Интерфакс», в срок наказания Масляевой по ч. 4 ст. 159 УК РФ прокурор попросила зачесть время ее нахождения под стражей и под домашним арестом.

Кроме того, гособвинитель попросила суд удовлетворить иск потерпевшей стороны — министерства культуры — к Масляевой о возмещении ущерба.

В пятницу суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» к условным срокам и штрафам, признав их виновными в мошенническом хищении почти 129 млн руб., выделенных на проект «Платформа».