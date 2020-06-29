Кадыров скрывал в декларации московскую квартиру

Семье главы Чечни Рамзана Кадырова принадлежит московская квартира, которую он не указывал в своих декларациях о доходах и имуществе, хотя был в ней прописан. Как пишут «Открытые медиа», сейчас квартира на улице Веерная, 30, к. 2 площадью 153 кв. м и рыночной стоимостью около 50 млн руб. принадлежит матери Рамзана Кадырова.

В начале 2000-х ее от государства получил Ахмат Кадыров, в июне 2000 года назначенный главой администрации Чечни. В январе 2002 года Ахмад Кадыров, его супруга Аймани, дочери Зарган и Зулай и сын Рамзан со своей семьей — женой Медни и дочерьми Айшат и Кариной оформили эту квартиру в собственность, получив по 1/8 доли. Все они были зарегистрированы по адресу своей московской недвижимости, утверждает источник «Открытых медиа». Примерно в то же время Рамзан Кадыров оформил себе и московский номер налогоплательщика.

После гибели Ахмата Кадырова в терракте в 2004 году квартира перешла по наследству его семье, и его сын Рамзан Кадыров, ставший главой Чечни, сохранял свою долю в ней до 2010 года. Тем не менее он так и не включил сведения о московской квартире в свои декларации о доходах. В ноябре 2010 года члены семьи Кадыровых по договору мены передали свои доли матери Рамзана.

Дом на Веерной, 30, корп. 2 известен тем, что в октябре 2002 года перед захватом «Норд-Оста» в нём останавливался Мовсар Бараев, руководитель террористической группы. В доме по адресу Веерная, 46, корп. 1, в 10 минутах ходьбы от дома Кадыровых, жил офицер батальона «Север» Руслан Геремеев, объявленный в розыск по делу об убийстве Бориса Немцова.