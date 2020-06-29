В ЦИК называют некритичной ситуацию с множественным голосованием

Россиянке, трижды проголосовавшей в Израиле, ЦИК грозит уголовным делом, но саму ситуацию не считает критичной. Гражданка России Яэль Ильински, которая живет в Израиле, ранее рассказала, что смогла трижды проголосовать по изменению Конституции — в посольстве России в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе, а также электронно.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина в беседе с «Интерфаксом» отметила, «наша уважаемая гражданка решила злоупотребить правом». При этом, по ее словам, в ЦИК исходят из того, что большинство избирателей поведут себя добросовестно, и ситуация не является критичной.

«Выборное законодательство содержит общий принцип относительно возможности граждан России проголосовать за рубежом по факту явки на зарубежном участке. При этом есть определенная вероятность того, что гражданин будет недобросовестный и, злоупотребляя своим правом, проголосует на нескольких участках в одной стране за рубежом или, например, пересечет границу и сделает это в нескольких европейских странах. Поскольку электронных списков, единой электронной системы связи нет, иное сейчас решение невозможно», — пояснила Гришина.

Предусмотренная законом уголовная ответственность за такие нарушения, по ее словам, «есть та самая страховка от того, чтобы это не происходило».

Ст. 142.2 УК предусматривает за незаконную выдачу и получение бюллетеня штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трех лет.