Ведущий гостелеканала уволился, отказавшись продвигать изменение Конституции

Ведущий телеканала «Вести» (ГТРК «Красноярск») Владимир Жаринов написал заявление об увольнении, отказавшись «пиарить откровенно деструктивные действия властей».

«То, что происходит сейчас — выше моего понимания. Поправки в Конституцию — историческое преступление <…> За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей. И сейчас не хочу. Я вижу единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии — уволиться. Ну и разумеется, голосовать не пойду», — написал Жаринов в Facebook.

25 июня началось общероссийское голосование по поправкам к Конституции России. В нее предложено внести более 200 изменений, ключевое из которых — «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.