Памфилова сожалеет о публикации данных экзитполов по голосованию о поправках к Конституции

ВЦИОМ до окончания голосования об изменении Конституции опубликовал данные экзитполов о волеизъявлении россиян, глава ЦИК лишь отметила, что это не запрещено законом. За четыре дня голосования поправки в Конституцию поддержали 76% опрошенных социологами. Против высказались 23% респондентов.

Раньше данные опросов на выходе с участков оглашали только после полного завершения голосования, отмечает BFM. В интервью радиостанции глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что законодательством публикация данных не запрещена.

«К сожалению, у нас законом не регулируется эта проблема, у нас нет никаких рычагов, чтобы это запрещать. Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование. Но это только то, что мы могли дать как рекомендацию. Других рычагов у нас, к сожалению, нет», — сказала Памфилова.

Голосование стартовало 25 июня. Досрочное. Основной день голосования — 1 июля. Подсчет голосов начнется только после закрытия участков в среду.