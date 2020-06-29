Журналисты потребовали независимого расследования катастрофы в Норильске

После того как журналистам «Новой газеты» не позволили вывезти из Норильска пробы воды и грунта, сотрудники редакций СМИ, входящие в объединение «Синдикат-100», потребовали от СК обратить внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре. Об этом пишет Znak.com.

Ранее журналисты «Новой газеты» совместно с экологами Greenpeace взяли пробы воды и грунта из озера Пясино и реки Пясина. Их передали депутату Мосгордумы Сергею Митрохину, чтобы он перевез пробы для независимой экспертизы. Митрохина остановили сотрудники службы авиационной безопасности в аэропорту Норильска при посадке. Они пояснили, что депутат должен был оформить разрешение на вывоз проб в департаменте безопасности Норникеля, «так как «Норникель» решает, что можно вывозить, а что нет».

Пробы в аэропорту проверили спектрометром и не обнаружили опасных веществ. Однако начальник смены Александр Стебаев объявил, что в полицию поступил анонимный звонок о попытке провоза горюче-смазочных веществ этим рейсом. В связи с этим пробы будут изъяты и переданы полиции. Сопровождающий Митрохина эколог Greenpeace отказался от полета и выехал с пробами из аэропорта.

«В этой связи хотелось бы напомнить, что Норильск пока еще является городом в составе Российской Федерации. И на его территории должны действовать законы России. Статья 7 закона «О государственной тайне» запрещает засекречивать информацию о состоянии экологии и санитарии. Статья 144 Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за воспрепятствование законной деятельности журналистов. Сотрудник службы безопасности аэропорта Стебаев и руководство «Норникеля» умудрились нарушить обе эти статьи. Выбирайте теперь, кто будет отвечать», — говорится в заявлении Greenpeace.

Авторы указывают, что в ходе командировки журналистов «Новой» и экологов трижды пытались задержать, преследовали их на вертолете.

«Требуем от Следственного комитета разобраться, как бизнесмену Владимиру Потанину удалось построить на Таймыре отдельное государство со своими законами. Мы требуем вернуть это государство в правовое поле РФ», — пишут журналисты из «Синдиката-100».

29 мая более 20 тыс. тонн дизельного топлива разлилось возле ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. 28 июня «Новая» сообщила, что «Норникель» сбрасывает производственные отходы в речку Хараелах и в озеро Пясино.