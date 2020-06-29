Жительнице Израиля проголосовать по поправкам к Конституции удалось трижды

Живущая в Израиле россиянка Яэль Ильински смогла трижды принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. «МБХ медиа» она рассказала, что проголосовала электронно, в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе.

«Россияне в Израиле могли сегодня голосовать в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Ни там, ни там не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронное голосование, и никак это не проверяют», — сказала она.

По словам Ильински, ее дочь, у которой еще нет права на голосование, тоже смогла принять в нем участие: «Моя дочь проголосовала в Хайфе, ей 18 через две недели, но они не проверили возраст». В Тель-Авиве возраст голосующей проверили.

Ранее в Москве журналист Павел Лобков смог проголосовать дважды — на участке и онлайн. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала это действия провокацией. Полиция завела административное дело о незаконных выдаче и получении избирательного бюллетеня (часть 2 статьи 5.22 КоАП) и начала проверку по уголовным делам.