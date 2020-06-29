Разведка США сочла недостоверной информацию о сговоре России с талибами

Разведка США признала недостоверной информацию о предложении талибам награды от российской стороны за убийство американских военных в Афганистане. Об этом в Twitter сообщил президент Дональд Трамп.



«Разведка только что передала мне, что они не нашли эту информацию достоверной, и поэтому не сообщили ее мне или вице-президенту», — заявил Трамп.



Ранее New York Times со ссылкой на источники в разведслужбах сообщала, что представители российской разведки предлагали боевикам «Талибана»* вознаграждение за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане. Как передает РБК, Washington Post сегодня пишет, что несколько военнослужащих американской военной коалиции погибли в Афганистане в результате «сговора» боевиков движения «Талибан»* с Россией. По данным источников газеты, Москва предлагала вознаграждение талибам за охоту на военных США. При этом не уточняется, сколько именно человек погибли от якобы совместных действий боевиков и России. Информация о смерти американских военных поступила в результате допросов афганских военнопленных в последние месяцы. После получения этих разведданных в Белом доме прошло закрытое совещание. Во время него обсуждались возможные дипломатические или санкционные ответы Москве.

* «Талибан» — организация, запрещенная в России как террористическая.