Ольга Романова сообщила о закрытии «Руси сидящей»

Правозащитный проект «Русь сидящая» в качестве юридического лица закрывается, сообщила его основатель Ольга Романова. Организация проиграла суд своему бывшему сотруднику Динару Идрисову и теперь вынуждена заплатить ему 1,3 млн руб., из-за чего счета арестованы.

«Много лет мы дружили с питерским активистом Динаром Идрисовым, а потом взяли на работу. К сожалению, мы быстро обнаружили, что Динар не способен работать в команде. Но главное — он берет деньги с подзащитных, защищая их от нашего имени. Мы так никогда не делаем, это принципиально. Мы уволили Динара. Динар подал на нас в суд, и сегодня он его выиграл. Теперь мы должны выплатить ему 1 млн 300 тыс. рублей и снова принять на работу. Таких денег у нас нет, теперь все наши счета арестованы, и мы закрываемся», — написала Романова в Facebook.

По ее словам, для обращающихся в «Русь сидящую» ничего не изменится: «Одна просьба: отпишитесь от регулярных пожертвований, пожалуйста. Я не знаю сейчас, куда они пойдут. Я это уже не контролирую».