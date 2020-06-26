«Театральное дело» закончилось условными сроками

Гособвинение запрашивало для режиссера Кирилла Серебренникова шесть лет колонии и штраф 800 тыс. руб., для бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского — пять лет (300 тыс. руб.), для гендиректора Юрия Итина и бывшей сотрудницы министерства культуры Софьи Апфельбаум — по четыре года (и по 200 тыс. руб.). Но судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева, признав, что «Серебренников, Итин, Малобродский совершили мошенничество в особо крупном размере организованной группой», все-таки приняла решение об условных сроках для них. В итоге Серебренникову назначили три года условно и штраф в 800 тыс. руб., Итину — три года и 200 тыс. руб., Малобродскому — два года и 200 тыс. руб.

Согласно приговору, Серебренников осуществлял общее руководство преступной схемой. Он, Итин и Малобродский представляли завышенные запросы на финансирование проекта и похищали выделенные средства. Апфельбаум не была осведомлена о преступных намерениях Серебренникова, сочла судья, но признала ее виновной в халатности. По версии суда, она «ненадлежащим образом исполнила свои обязанности» и приняла без должного контроля сведения от АНО «Седьмая студия». Апфельбаум суд назначил штраф, но от наказания освободил в связи с истечением срока давности. Ущерб государству от действий группы составил 128 млн 974 тыс. руб., счел суд, передает в своей трансляции «Медиазона». Отмечается, что в связи с ущербом был заявлен гражданский иск, который удовлетворен в отношении Серебренникова, Малобродского и Итина.

По мнению суда, у Серебренникова, Итина и Малобродского был «заранее сформированный корыстный умысел на хищение средств»; хищения начались сразу же после создания «Платформы» в 2011 году по заранее разработанному плану. Подсудимые длительное время занимались хищениями бюджетных средств, принимали в этом активное участие, четко выполняли свои преступные роли, которые распределил Серебренников. Итин следил за хозяйственной деятельностью, обеспечил «видимость заключения договоров» с ИП и обналичивал деньги. Малобродский участвовал в передаче «заведомо недостоверных завышенных сведений» в министерство культуры.

Еще до заседания у здания суда начали собираться люди. В итоге сотни сторонников обвиняемых под наблюдением полицейских ждали приговора. Периодически они аплодировали, чтобы судья слышала их.

У Мещанского суда аплодируют Серебренникову, «чтоб судья слышала» pic.twitter.com/60JGNElvpS — голубева (@greenlightoff) June 26, 2020

Пришли к суду не только сторонники фигурантов дела, но и противники, считающие, что Серебренников и его коллеги должны быть наказаны. Девушек в белых майках с надписью «Обнал=украл», портретом Владимира Высоцкого и подписью «Вор должен сидеть в тюрьме» сочли провокаторами.

Такие вот немытые чучундры стоят у суда, где читают приговор Серебренникову. На футболках «Обнал=украл». С уверенностью в 100% можно утверждать, что чучундрам заплатят деньгами, которые вывели из какого-нибудь бюджетного проекта, а потом обналичили для расчетов с массовкой. pic.twitter.com/v6lwwWT9RQ — Alexey Navalny (@navalny) June 26, 2020

С девушками пообщался писатель Виктор Шендерович. «К суду подогнали альтернативное мнение народа для «Вестей» и Ко. Я спросил у этих борчих с коррупцией, почем их услуги, сколько стоит час? Обиделись...» — рассказал он в Facebook, отметив, что во время первого дела Михаила Ходорковского у этого же Мещанского суда стояла «мосфильмовская» массовка с плакатом «Мы не для того воевали, чтобы нас грабили».

Переживали за итог «театрального дела» не только в России. Например, группа активистов собралась у российского посольства в Берлине.

У российского посольства в Берлине тем временем начинают собираться люди в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии». Пришел и известный немецкий актер Ларс Айдингер. Он заявляет, что твердо верит в невиновность Кирилла Серебренникова. Фото нашего корреспондента из Берлина pic.twitter.com/OArTS1dfhT — DW на русском (@dw_russian) June 26, 2020

В Кремле не стали комментировать решение суда, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дело является поводом для проведения тщательного анализа расходования бюджетных денег в учреждениях культуры: «Безусловно, дело Серебренникова является поводом тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры, чтобы сократить возможную коррупциогенность. Это функция Министерства культуры».

«Это значит, что в понимании президента Владимира Путина г-н Серебренников действительно виновен, — отмечает публицист, политтехнолог Станислав Белковский. — В полном соответствии с путинским принципом ответственности: не обязательно быть виновным в том, в чем тебя формально обвиняют в процессе, ты отвечаешь за другие свои преступления и проступки, которые в суде доказать бы не удалось. Таким же был подход к Михаилу Ходорковскому, которому сегодня исполняется 57 лет».

Дело о хищении бюджетных средств, которые Минкультуры выделило «Седьмой студии» на реализацию театрального проекта «Платформа», было возбуждено в 2017 году. Суд рассматривал дело с 2018 года.