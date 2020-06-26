Из-за сообщений о возможности двойного голосования полиция пришла к Лобкову и Вайсенбергу

К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, ранее она приходила к эксперту «Голоса» Василию Вайсенбергу. К Лобкову выехал адвокат «Апологии протеста».

Вайсенберг в настоящий момент вместе с адвокатом направляются к участковому. Ранее к нему домой приходил участковый, но не застал его. По телефону полицейский сообщил, что проводится проверка, а Вайсенберга приглашают для дачи объяснений.

Накануне Лобков и Вайсенберг рассказали о возможности проголосовать по поправкам к Конституции дважды — на участке и дистанционно. После этого полиция возбудила административное дело, а также начала проверку по факту возможного нарушения уголовного законодательства.