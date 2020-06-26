Лукашенко отверг варианты новой Конституции из-за их нерешительности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за изменение Конституции страны. По его словам, пока ему предложили только нерешительные варианты.

«Конституция — Основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать», — цитирует президента агентство БелТА.

При этом Лукашенко убежден, что возвращение к Конституции образца 1994 года — это движение назад. Провести референдум, чтобы вернуться к Конституции 1994 года, незадолго до задержания предлагал претендент на пост президента Виктор Бабарико.

Первая Конституция независимой Беларуси была принята 15 марта 1994 года, еще до прихода к власти Лукашенко. После этого прошло три референдума: в 1995, 1996 и 2004 годах. В 1995 году была принята государственная символика, русский язык получил статус государственного, а президент получил право на досрочный роспуск парламента. В 1996-м День Независимости перенесли на 3 июля, республика стала президентской. По результатам референдума 2004 года Лукашенко получил возможность участвовать в президентских выборах неограниченное число раз.