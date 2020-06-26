Глава Минкульта заявила о причинении Серебренниковым крупного ущерба государству

Министр культуры Ольга Любимова назвала возглавляемое ведомство «потерпевшей стороной» по делу «Седьмой студии». Сейчас министерство разрабатывает меры для исключения подобных ситуаций, чтобы «творцы не соприкасались с деньгами», передает «Интерфакс». Речь идет о законопроекте, в котором предполагается возможность разделения сфер управления театром между директором и художественным руководителем.

Между тем бывший министр культуры Александр Авдеев, при котором начинался проект «Платформа», выступил в поддержку Кирилла Серебренникова. «Пожалуй, впервые в новой России трехлетнему судебному преследованию подвергается наш товарищ, ставший гордостью мировой культуры, за честность которого поручились сотни деятелей российского искусства. Причем это было сделано не ради «корпоративной солидарности», а ради торжества порядочности и надежды на справедливость», — написал он ранее в своем обращении к суду.

Суд уже признал фигурантов дела виновными. Оглашение приговора продолжается.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дело является поводом для проведения тщательного анализа расходования бюджетных денег в учреждениях культуры: «Безусловно, дело Серебренникова является поводом тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры, чтобы сократить возможную коррупциогенность. Это функция Министерства культуры».