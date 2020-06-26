Close

Глава Минкульта заявила о причинении Серебренниковым крупного ущерба государству

26.06.2020

Министр культуры Ольга Любимова назвала возглавляемое ведомство «потерпевшей стороной» по делу «Седьмой студии». Сейчас министерство разрабатывает меры для исключения подобных ситуаций, чтобы «творцы не соприкасались с деньгами», передает «Интерфакс». Речь идет о законопроекте, в котором предполагается возможность разделения сфер управления театром между директором и художественным руководителем.

Между тем бывший министр культуры Александр Авдеев, при котором начинался проект «Платформа», выступил в поддержку Кирилла Серебренникова. «Пожалуй, впервые в новой России трехлетнему судебному преследованию подвергается наш товарищ, ставший гордостью мировой культуры, за честность которого поручились сотни деятелей российского искусства. Причем это было сделано не ради «корпоративной солидарности», а ради торжества порядочности и надежды на справедливость», — написал он ранее в своем обращении к суду.

Суд уже признал фигурантов дела виновными. Оглашение приговора продолжается.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дело является поводом для проведения тщательного анализа расходования бюджетных денег в учреждениях культуры: «Безусловно, дело Серебренникова является поводом тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры, чтобы сократить возможную коррупциогенность. Это функция Министерства культуры».

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.