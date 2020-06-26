За одиночный пикет против изменения Конституции активиста арестовали на 20 суток

Тверской суд Москвы арестовал на 20 суток Виктора Немытова за одиночный пикет на Красной площади против поправок к Конституции. Об этом сообщил адвокат «Апологии протеста» Александр Альдаев.

Немытов вышел с одиночным пикетом 25 июня. Акция продлилась несколько минут, после чего полиция задержала его. На активиста составили протокол о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.

В конце мая он проводил одиночный пикет у здания МВД на Петровке в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Тогда его арестовали на 15 суток. Спустя несколько дней Мосгорсуд переквалифицировал его действия и назначил только штраф в 20 тыс. руб., но освободил от оплаты.