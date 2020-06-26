Суд признал виновными фигурантов дела «Седьмой студии»

UPD: Судья признала Софью Апфельбаум виновной в халатности — она «ненадлежащим образом исполнила свои обязанности» в министерстве культуры и приняла без должного контроля сведения от АНО «Седьмая студия».

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Мещанский суд Москвы признал трех из четверых фигурантов дела «Седьмой студии» виновными в хищении бюджетных средств путем мошенничества. «Суд установил, что подсудимые Серебренников, Итин, Малобродский совершили мошенничество в особо крупном размере организованной группой», — начала оглашение приговора судья Олеся Менделеева, передает BFM. Имени подсудимой Софьи Апфельбаум судья не назвала.

В ходе прений обвинение требовало приговорить подсудимых к срокам от четырех до шести лет лишения свободы со штрафами от 200 тыс. до 800 тыс. руб.

У здания суда сегодня собрались сотни людей. Но поддерживают Серебренникова и его коллег не только в России.

У российского посольства в Берлине тем временем начинают собираться люди в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии». Пришел и известный немецкий актер Ларс Айдингер. Он заявляет, что твердо верит в невиновность Кирилла Серебренникова. Фото нашего корреспондента из Берлина pic.twitter.com/OArTS1dfhT — DW на русском (@dw_russian) June 26, 2020

Судебное разбирательство длится с осени 2018 года. Помимо художественного руководителя театра «Гоголь-центр», учредителя АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова перед судом предстали гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-генпродюсер Алексей Малобродский, а также бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум.

Согласно первоначальной версии обвинения, они похитили 133 млн руб., выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа». Последняя экспертиза нашла хищения в 129 млн руб.