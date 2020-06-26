Мэрия Москвы согласовала митинг против «обнуления» сроков Путина

Московские власти согласовали проведение 4 июля митинга, посвященного итогам голосования по изменению Конституции. Акция пройдет под лозунгом «Мы не голосовали за обнуление Путина!» в парке «Сокольники», сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Заявленное количество участников — 1000 человек.

«На митинг 4 июля планируется собрать противников узурпации власти и «обнуления» президентских сроков Владимира Путина, которые не голосовали за поправки в Конституцию на «плебисците» 1 июля, чтобы обсудить итоги прошедшего голосования», — говорится в его Twitter.

Митинг проводится по инициативе общего оргкомитета, куда входят представители «Левого Фронта», Партии дела, «Другой России», движения «Новороссия», «Гражданской солидарности».