Власти отказались от тушения более 1 млн га лесных пожаров

Площадь лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, которые решено не тушить, превысила 1 млн га, следует из данных федеральной Авиалесоохраны. Как передает «Интерфакс», власти решили не бороться со 186 пожарами. Общая площадь, пройденная огнем в этих зонах, достигла 1 011 307 га.

Наибольшее число таких пожаров зафиксировано в Якутии — 113 возгораний на площади в 822 042 га. За сутки, по информации Авиалесоохраны, площадь пожаров выросла почти на 100 тыс. га.

Решения о прекращении или приостановке тушения лесных пожаров принимаются региональными комиссиями по предупреждению и ликвидации ЧС. Эти пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, объясняют свое бездействие власти.