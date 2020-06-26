Представлен рейтинг крупнейших владельцев охотугодий в России

Почти 6 млн га лесного фонда России поделили крупнейшие государственные организации, такие как «Газпром», ВТБ, «Роснефть», «Ростех», «Ростелеком», их топ-менеджеры, губернаторы, сенаторы, депутаты, друзья президента и лидеры списка Forbes. Это следует из расследования «Открытых медиа», которые составили топ-50 крупнейших владельцев охотничьих угодий в России.

Первое место в рейтинге с большим отрывом заняли близкие бывшего вице-губернатора Алтая, миллиардера Анатолия Банных. После смерти его бизнес, включая более чем 1,12 млн га земель для охоты на Алтае и в Хакасии, достался его сводному брату Сергею Розбаху и деловому партнеру Сергею Портнягину. На втором месте оказался «Газпром», собравший более 0,5 млн га земель для охоты. Семья Владимира Евтушенкова, основного владельца АФК «Система», оказалась в рейтинге на третьей позиции — она контролирует более 384 тыс. га угодий в Подмосковье, Карелии и на Ставрополье.

Во многих элитных охотхозяйствах упор делается на вольерную охоту, узаконенную в феврале этого года, отмечают «ОМ». «На территории есть несколько вышек, откуда охотники ведут стрельбу по окрестности. Животных прикармливают недалеко от вышек, а потом расстреливают — там, где они привыкли кормиться. Это не охота, это расстрел», — рассказал изданию один из фермеров, живущих рядом.

Кроме того, владельцы лесов ограничивают проход на территорию для местных жителей. «На лесном участке по закону можно одновременно вести 15 видов бизнеса. Если деньги есть, охотугодья можно оформить еще и как место сбора ягод, грибов, подножного корма, березового сока и т. д. И закрывают свое хозяйство от посторонних, якобы сохраняя урожай», — пояснил смоленский эколог Григорий Дубино.