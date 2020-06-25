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#Политика

На лавочке, в багажнике, в палатке

25.06.2020

Россияне голосуют по вопросу изменения Конституции. Некоторые дважды

25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию, которые, кроме прочего, обнуляют президентские сроки Владимира Путина и позволяют ему вновь баллотироваться на пост главы государства. Завершится голосование 1 июля. В Москве и Нижегородской области жители также смогут проголосовать дистанционно. Для участия в онлайн-голосовании от москвичей подано около 1 млн заявлений и почти 140 тыс. — от нижегородцев.

Что касается электронного голосования, то специальный сайт перестал работать в первые минуты после начала голосования. При этом журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков все-таки смог проголосовать. И даже два раза — на своем участке, а потом и дистанционно. 

Из-за пандемии коронавируса ранее было объявлено, что участки для голосования можно разместить не только в обычных помещениях, но и на открытом воздухе.

Так, во Владивостоке один из участков организовали в багажнике машины, рассказал председатель приморского отделения «Партии роста» Кирилл Батанов. 



Автобус тоже подойдет для волеизъявления.


Если погода позволяет, то крыша и стены не обязательны.

Между тем, инициаторы комитета «НЕТ!» призвали Алексея Навального, Юрия Дудя, Григория Явлинского и других политиков и лидеров мнений, которые призывают к бойкоту голосования или еще не заняли четкой позиции, голосовать против поправок в Конституцию.

«Впервые за долгие годы у нас есть шанс сказать «НЕТ!» продлению власти Путина. Впервые число сторонников и противников поправок практически одинаково! Так почему же в самый ответственный момент противникам поправок мы не объединяемся и так легко отдаем свою победу?» — говорится в их заявлении.



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