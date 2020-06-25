На лавочке, в багажнике, в палатке

25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию, которые, кроме прочего, обнуляют президентские сроки Владимира Путина и позволяют ему вновь баллотироваться на пост главы государства. Завершится голосование 1 июля. В Москве и Нижегородской области жители также смогут проголосовать дистанционно. Для участия в онлайн-голосовании от москвичей подано около 1 млн заявлений и почти 140 тыс. — от нижегородцев.

Что касается электронного голосования, то специальный сайт перестал работать в первые минуты после начала голосования. При этом журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков все-таки смог проголосовать. И даже два раза — на своем участке, а потом и дистанционно.

Из-за пандемии коронавируса ранее было объявлено, что участки для голосования можно разместить не только в обычных помещениях, но и на открытом воздухе.

Так, во Владивостоке один из участков организовали в багажнике машины, рассказал председатель приморского отделения «Партии роста» Кирилл Батанов.

А вот ещë одно прогрессивное решение. Как вам? pic.twitter.com/mqQ6pB661Z — Штаб Навального в Твери (@teamnavalnytver) June 25, 2020

В Пушкине тоже устроили голосование на лавочке во дворе дома. Мобильный УИК будет перемещаться вдоль дома в течение дня. Людей зазывают проголосовать через мегафон. https://t.co/bnwqfa8t7C pic.twitter.com/K1eSYaxgnH — Daniil Ken (@daniilken) June 25, 2020

А вот ещё отличный избирательный участок. Так выглядит анонсированное голосование в палатках. Как видите, здесь строгий контроль, фальсификация невозможна. Ваш голос может иметь решающее значение! pic.twitter.com/H4GCYRMq9n — Alexey Navalny (@navalny) June 25, 2020

Брянский шатёр для голосования: даже листочек "Вход" повесили. Всё для людей.https://t.co/b2zOeu7XUR pic.twitter.com/ktgc91JQ9j — Daniil Ken (@daniilken) June 25, 2020

Автобус тоже подойдет для волеизъявления.Если погода позволяет, то крыша и стены не обязательны.

Между тем, инициаторы комитета «НЕТ!» призвали Алексея Навального, Юрия Дудя, Григория Явлинского и других политиков и лидеров мнений, которые призывают к бойкоту голосования или еще не заняли четкой позиции, голосовать против поправок в Конституцию.

«Впервые за долгие годы у нас есть шанс сказать «НЕТ!» продлению власти Путина. Впервые число сторонников и противников поправок практически одинаково! Так почему же в самый ответственный момент противникам поправок мы не объединяемся и так легко отдаем свою победу?» — говорится в их заявлении.