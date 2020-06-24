В Иркутске активиста задержали из-за баннера против изменения Конституции

В Иркутске задержали Павла Харитоненко, автора баннера «Сменяемой должна быть власть, а не Конституция». Его доставили в отдел, где составили протокол за нарушение самоизоляции. «Привезли аж из Байкальска, не поленились за мной приехать, за 140 километров привезли ради этого», — рассказал активист изданию «Сибирь. МБХ медиа».

Баннер против поправок в Конституцию у правительства Иркутской области появился 23 июня. Ранее активист вывешивал плакаты с надписями «Вор еще у власти» и «Не жди помощи — власть нас снова кинула». Тогда его штрафовали за «несоблюдение правил благоустройства территории».

Ранее в Петербурге избили двух активистов, расклеивающих листовки против поправок в Конституцию, а двух других задержала полиция.