Путин объявил о введении прогрессивной шкалы налогообложения

О повышении ставки налога президент России Владимир Путин объявил в ходе видеообращения к гражданам. По его словам, повышенным налогом будет облагаться сумма, которая превышает 5 млн руб. годового заработка человека.

«С 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн руб. в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн руб.», — сказал президент.

Собранные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей. Это 60 млрд руб. ежегодно.

Говоря о налогах, Путин также сообщил, что налог на прибыль для IT-компаний будет снижен с 20% до 3%. Страховые взносы для них снизятся до 7,6%.

«Это не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — отметил Путин.

С 1 июля эксперимент по введению налогообложения для самозанятых будет распространен на все регионы, объявил также президент. При этом статус самозанятого смогут получить люди с 16 лет. По расчетам властей, этим правом смогут воспользоваться около трех млн россиян.

Объявил Путин и о мерах поддержки населения. Так, в июле еще раз выплатят по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тыс. руб. на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе. Выплаты соцработникам продлеваются до 15 сентября. Льготная ипотека под 6,5% годовых распространится на новое жилье стоимостью до 6 млн руб., а в крупных городах — до 12 млн руб.