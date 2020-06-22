Петра Верзилова арестовали на 15 суток

Мещанский суд Москвы на основе рапортов полицейских арестовал на 15 суток Петра Верзилова по административному делу о мелком хулиганстве, сообщает «Медиазона».

Утром 21 июня правоохранители выломали дверь в квартиру Верзилова и увезли его на допрос. До позднего вечера было неизвестно, где он находится. В ОВД Верзилова допрашивали в качестве свидетеля по «московскому делу», при этом, по его словам, назвали «организатором массовых беспорядков». Когда его отпустили, на улице на него набросился провокатор. В этот момент подъехали полицейские, снова задержали Верзилова и составили протокол о мелком хулиганстве. Полицейские объяснили второе задержание тем, что Верзилов ругался матом.

Источники ряда СМИ говорили, что задержание Верзилова связано с акцией, которую он готовил во время парада 24 июня. Но сегодня он опроверг эту информацию. «Я могу ответственно заявить, что такая акция не готовилась. Если бы она готовилась, то мне не было бы стыдно в этом признаться сейчас, так как я в любом случае буду находиться в спецприемнике сейчас до 7 июля. Но этого не было, не было никакой подготовки к подобной акции, поэтому единственное, как это можно воспринять — как вот такой сигнал для общества», — сказал он.