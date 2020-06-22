Обвинение требует приговорить фигурантов дела «Седьмой студии» к реальным срокам

Шесть лет колонии и штраф в 800 тыс. руб. обвинитель запросил для Кирилла Серебренникова, пять лет и 300 тыс. руб. штрафа — для Алексея Малобродского, по четыре года колонии и штрафы в 200 тыс. руб. — для Юрия Итина, Софьи Апфельбаум, передает «Медиазона».

Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Речь идет о хищениях при реализации театрального проекта «Платформа». Согласно первоначальной редакции обвинения, украдено было свыше 133 млн руб. Последняя экспертиза снизила эту сумму до 129 млн. Обвиняемые вины не признают.

Более 3700 деятелей культуры оставили подписи под открытым письмом к министру культуры Ольге Любимовой, в котором они призывают ее отозвать иск по делу «Седьмой студии».

