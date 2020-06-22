Суд вынес приговор по делу «Сети»*

В ходе прений обвинение запрашивало для Филинкова девять лет колонии, а для Бояршинова — шесть лет. Бояршинов полностью признал вину, а Филинков настаивал на своей невиновности.

Сегодня еще до начала оглашения приговора у здания суда молодой человек зажег файер и приковал себя наручниками к забору.

У здания суда один из пришедших, Павел Кристевич, зажег фаер с криками "Свободу политзаключенным. Он приковал себя наручниками к забору.



Видео: @avtozaklive pic.twitter.com/tKgXxplw5U — Соля (@kasablanka_03) June 22, 2020

У суда собралась толпа людей. По данным «ОВД-инфо» , полиция начала задерживать их. «Медиазона» пишет, что задержаны 5-10 человек. В том числе молодой человек с гитарой, который пытался исполнить песню группы «Порнофильмы» «Это пройдет», и Яна Сахипова — жена осужденного Юлия Бояршинова.

Виктора Филинкова задержали 23 января 2018 года. Он рассказывал, что сотрудники ФСБ сначала пытали его в автомобиле, а позже вывезли в лес. Члены Общественной наблюдательной комиссии зафиксировали на его теле гематомы и многочисленные следы ожогов от электрошокера.

Юлия Бояршинова задержали 21 января 2018 года. Во время заключения в СИЗО Бояршинова пять месяцев удерживали в «пресс-хатах», где били и угрожали изнасилованием, а за отказ общаться с сотрудниками ФСБ без адвоката заставили приседать 1000 раз.

Уголовное дело о «террористическом сообществе «Сеть»* возбудили в октябре 2017 года. По версии ФСБ, 11 молодых людей в Пензе и Петербурге собирались свергнуть власть.10 февраля 2020 года суд в Пензе огласил приговор семерым обвиняемым, которые получили сроки от 6 до 18 лет колонии строгого и общего режима.

* «Сеть» — организация признана террористической и запрещена в России.