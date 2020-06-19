В Подмосковье организованно голосовать принуждают журналистов

Директор и главный редактор «Егорьевского телевидения» Людмила Савинкина принуждает своих сотрудников проголосовать на конкретном избирательном участке. Об этом сообщает движение «Голос», ссылаясь на сообщение, которое поступил к ним. Его автор прикрепил аудиозапись и заявляет, что на ней Савинкина и бухгалтер Ирина Лысикова проводят собрание, посвященное предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию.

«Сегодня-завтра надо открепиться от своих участков. Завтра вы должны быть у меня в списке. Думаете, что мне охота все это делать. Извините, но мы живем в этой стране. Если не нравится, то переезжайте в другую страну жить, и сразу все вопросы решатся», — говорит голос на записи.

В случае отказа работникам обещают проблемы — они могут остаться без премии или даже работы: «Все мы живем в этом государстве, нам приходится иногда наступать себе на горло. Хорошо, что еще не заставляют голосовать по интернету, а иначе все ваши голоса будут видны».

Сотрудникам приказано прикрепиться к участковой комиссии № 513, которая находится в подмосковном Егорьевске на улице Горького, 13.

Ранее Савинкина была директором местного детсада № 13 «Сказка», о чем упоминает на записи: «Я знаю, как это делается, я видела списки и как потом начинается разбирательство. До этого я отвечала за свой детский сад. Там не задавали таких вопросов, так как все привыкли».

«Егорьевское телевидение» является муниципальным автономным предприятием. Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Егорьевск — его учредитель.

Движение «Голос» обратилось в избирательную комиссию Подмосковья, а также в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию о принуждении к голосованию.