Главный инфекционист Орловской области, заведующая региональным гепатологическим центром больницы им. Боткина Виктория Адоньева рассказала об эпидемии коронавируса и своем отношении к предстоящему голосованию изданию «Орловские новости».

«У нас в Орловской области около 500 заболевших на 100 тыс. населения — и это уже эпидемия. А мы продолжаем расти. О какой стабилизации, о каком снятии ограничений может идти речь? Мы за неделю, открыв 232 койки, их заложили тяжелыми двусторонними пневмониями. Это стабилизация? И смертность у нас в регионе не низкая, уже около 40 человек», — говорит Адоньева.

По ее словам, после голосования по поправкам в Конституцию прирост заболевших обязательно будет: «Обязательно будет. Но класть нам уже некуда. У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет».

Врач отмечает, если продолжится рост, «лечить будет некому».

«Можно развернуть бесконечное число коек, но кровати еще никого не вылечили. Лечат врачи, но они и сами заболевают и выбывают из строя. Врачи уже работают на пределе сил. У нас сотрудники в обморок падают, потому что в такую жару в средствах защиты работать очень тяжело. Сколько они еще выдержат, я не знаю», — рассказала она.

Адоньева также подчеркнула, что сейчас практически не оказывается помощь больным не с COVID-19. Так как «лечить людей от остальных заболеваний некому и негде». Они продолжают умирать от инсультов, инфарктов, онкологии.