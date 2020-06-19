«Путин заявляет о моральном превосходстве России и оправдывает свою внешнюю политику»

Президент России опубликовал в журнале The National Interest статью, посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В ней Путин защищает советскую оккупацию стран Балтии и отмечает, что победа над нацизмом была одержана прежде всего советским народом. Вину за развязывание Второй мировой он возлагает и на европейские державы.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter осудил такую позицию российского президента: «Президент Путин предлагает свою интерпретацию начала Второй мировой войны, но для нас в Латвии ясно, что пакт Молотова-Риббентропа спровоцировал войну, и страны Балтии были оккупированы Сталиным против их воли в нарушение международного права».

Журналист CNN Натан Ходж отмечает, что исторические размышления Путина указывают на масштабную кампанию России по восстановлению своего морального превосходства и оправданию недавней внешней политики.

«Его чтение истории, вероятно, вызовет возмущение в Польше и странах Балтии, которые в настоящее время являются членами Европейского союза, а также членами Организации Североатлантического договора. Для всех этих стран аннексия Крыма Москвой в 2014 году и ее поддержка сепаратистов создают тревожный прецедент», — пишет обозреватель.

Эссе Путина поднимает советскую войну в Европе до чего-то более высокого — это крестовый поход за спасение мира, отмечает Ходж.

DW, обозревая статью Путина, пишет, что она может вызвать серьезную критику в таких странах, как Польша и Украина, накануне парада Победы, который состоится в следующую среду в Москве.

«The National Interest опубликовал эссе на 9000 слов о «реальных уроках» Второй мировой войны, в котором всего три раза упоминаются евреи, шесть миллионов из которых погибли во время войны. И обвиняет Польшу в том, что она была захвачена Германией и СССР. Кто автор? Президент России Владимир Путин», — делает акцент американская журналист-международник и писатель Шэрон Вайнбергер, которая специализируется на вопросах обороны и безопасности.