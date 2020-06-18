Роскомнадзор сдался

В ведомстве заявили, что «позитивно оценивают высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

«Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

4 июня, после того как депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили разблокировать Telegram в России, основатель мессенджера Павел Дуров писал, что приветствует эту инициативу.

«Блокировка Telegram в России более двух лет назад произошла под эгидой борьбы с терроризмом. Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз. За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру», — заявил тогда Дуров.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора, который требовал от сервиса предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Судья постановила немедленно начать блокировку ресурса, потому что «длительное неисполнение судебного постановления может привести к существенным нарушениям конституционных прав субъектов персональных данных, нанести значительный ущерб публичным и частным интересам». Основатель сервиса Павел Дуров в ответ заявил, что конфиденциальностью в компании не торгуют, а права человека не должны ущемляться из-за страха или жадности.

До этого, 28 июня 2017 года, Роскомнадзор включил Telegram в реестр организаторов распространения информации, что дало ФСБ основание требовать от руководства компании ключей шифрования. В Telegram не стали этого делать. 16 октября за отказ предоставить ключи Telegram оштрафовали на 800 тыс. руб. 21 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ — мессенджер требовал признать незаконным приказ ведомства о порядке передачи ключей шифрования. Роскомнадзор после этого отправил компании уведомление о необходимости передать спецслужбе ключи шифрования. В ответ на это в Telegram сказали, что «требования передать доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически не исполнимы».

В мае 2018 года более 60 правозащитных организаций мира осудили блокировку мессенджера и призвали власти страны прекратить ее и остановить нападки на свободу интернета в целом. Несмотря на блокировку, по итогам 2018 года популярность Telegram в России только выросла.