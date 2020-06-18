В России вновь обсуждают введение прогрессивной шкалы налогообложения

Правительство обсуждает увеличение налоговых сборов с обеспеченных россиян, сообщил Forbes со ссылкой на источники. В качестве одного из вариантов, по данным издания, рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц: налог для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн руб. в год, могут поднять до 15%.

В правительстве эту информацию опровергают, заявляя, что кабмин не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, передает ТАСС.

Между тем идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы, сообщает «Интерфакс», опросивший парламентариев.

«Мы всегда выступали за установку дифференцированной шкалы налогообложения. Богатые должны платить больше, а бедные, особенно с минимальной зарплатой, должны быть вообще освобождены от подоходного налога», — заявил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что фракция ЛДПР не раз вносила законопроекты о возвращении к прогрессивной шкале налогообложения, но они не встретили поддержки.

Первый зампред фракции справедливороссов Михаил Емельянов заявил, что введение прогрессивной шкалы налогообложения — это одно из главных требований партии. По его словам, прогрессивный налог должен касаться именно богатых, а не средний класс, и вводить его нужно с доходов от 2 млн руб. в месяц.

Председатель фракции «Единой России» Сергей Неверов также сказал, что введение повышенной ставки НДФЛ в партии считают оправданным.